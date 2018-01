TV : SFR contraint de revendre la Premier League et la Ligue des champions ?

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG, Monaco, OL, OM.

Pour de très très nombreux amateurs de football à la télévision, regarder la Premier League est devenu une chasse au streaming, le diffuseur français, SFR Sport, n'étant disponible que pour les abonnés à cet opérateur et uniquement. Et cela devrait s'empirer la saison prochaine, puisque c'est ce même groupe qui diffusera en exclusivité la Ligue des champions. Oui mais voilà, c'est peut-être une révolution qui se prépare actuellement. Car selon Le Figaro, Altice, la maison mère de SFR, a bien compris que l'absence de diffusion en dehors de ses propres canaux était un suicide commercial, les recettes n'étant pas à la hauteur des énormes dépenses consenties pour acquérir ces droits prestigieux.

C'est pour cela que les droits de la Premier League, de la Ligue des champions et de l'Europa League vont être confiés à une structure baptisée Altice Pay TV, laquelle aura à charge de les commercialiser à travers la diffusion des chaînes SFR Sports via d'autres opérateurs. Si SFR sera bien entendu le diffuseur de ces matches anglais et européens, APTV aura pour mission de les faire passer sur d'autres bouquets, notamment Canal+, Orange, Free... Pour l'instant, aucun des opérateurs n'a avancé ses pions dans le dossier, du moins officiellement. « Il n’y a aucune discussion précise entre SFR et Canal +, nous n’avons reçu aucune proposition formelle, ce n’est pas d’actualité », a indiqué un représentant de la chaîne cryptée dans le quotidien, même si bien évidemment C+ a tout intérêt à bluffer dans ce dossier, histoire de tirer les prix vers le bas. Autrement, SFR Sport et ses différentes chaînes seront probablement rapidement disponibles chez d'autres diffuseurs. On ne peut que s'en réjouir, même s'il faudra ajouter un petit billet à l'abonnement.