LdC ‍: Le PSG dans la zone rouge, le Real en danger

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

La cinquième journée de Ligue des Champions s’est achevée ce mercredi. L’occasion de faire un point sur le classement du PSG, de Lille, de Monaco ou encore de Brest mais aussi de certains cadors en danger.

La tâche se corse pour le Paris Saint-Germain et il suffit de regarder le classement pour en être convaincu. A l’issue de cette cinquième journée de la phase de saison régulière de la Ligue des Champions, l’équipe de Luis Enrique n’est plus dans la zone des qualifiés pour le play-off. En effet, le PSG a glissé en dehors du top 24 et se trouve à la 25e place du classement après sa défaite contre le Bayern Munich mardi soir (1-0). Le PSG compte deux points de retard sur… le Real Madrid. Battu par Liverpool ce mercredi (2-0), le club merengue est 24e, soit dernier club virtuellement repêché pour le play-off. Une situation chaotique pour ces deux géants européens, qui envient sans doute les positions des autres clubs français.

🔴 Le 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 de la Ligue des Champions après la 5ème journée ! 🇪🇺 pic.twitter.com/mUhUrOK863 — Vibes Foot (@VibesFoot) November 27, 2024

Malgré sa défaite à domicile contre Benfica, l’AS Monaco est toujours dans le top 8 et donc virtuellement qualifié directement pour les 8es de finale. Brest et Lille sont un peu plus bas dans le classement, 11e et 12e, après leurs matchs à Barcelone et à Bologne, soit dans la zone de qualification pour le play-off. Après son match nul renversant à domicile contre Feyenoord, Manchester City est dans le ventre-mou. L’équipe de Pep Guardiola est 17e. Actuellement, les huit équipes directement qualifiées pour les 8es de finale sont Liverpool, l’Inter, le Barça, le Borussia Dortmund, l’Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen, Arsenal et donc Monaco. Mais il reste encore trois journées et tout peut encore évoluer dans cette Ligue des Champions nouveau format.