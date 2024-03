LdC ‍: Le Prince Harry envoie le Bayern en quarts

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Bayern - Lazio Rome 3-0 (aller 0-1)

Buts pour le Bayern : Kane (38e et 66e), Muller (45e)

Pas de problème pour le Bayern, qui a remonté son but de retard face à la Lazio pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

Battu 1-0 à l’aller, le Bayern Munich était dos au mur avant de recevoir la Lazio Rome pour éviter de vivre une fin de saison en enfer. Dans une Allianz Arena chauffée à blanc, les Allemands prenaient rapidement le match en compte avec une grosse domination, même si les Italiens avaient des fulgurances intéressantes. Le forcing ne payait pas tout de suite, et alors qu’on se dirigeait vers un 0-0 à la pause, le Bayern marquait à deux reprises. Par Kane d’une déviation de près (1-0, 38e), puis par Muller également d’une reprise à bout portant sur une belle volée de De Ligt (2-0, 45e).

Le plus difficile était fait, d’autant que ce but avant la pause coupait les jambes de Matteo Guendouzi et ses coéquipiers. Harry Kane en profitait pour faire gonfler son impressionnant total personnel avec une nouvelle reprise de près (3-0, 66e). De quoi lui faire atteindre le total de 6 buts dans cette Ligue des Champions pour le moment, soit le meilleur buteur de la compétition avec Kylian Mbappé. Et surtout le club bavarois se refaisait une santé morale et physique avant la suite de la saison, et rappelait ainsi qu’il faudra compter avec le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions.