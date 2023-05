LdC : L'Inter écrase le premier derby de Milan

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, demi-finale aller

San Siro

Milan AC-Inter 0-2

Buts : Dzeko (8e), Mkhitaryan (11e)

Dans un match aller maîtrisé et parfaitement entamé, l'Inter n'a laissé aucune chance au Milan AC. Les Intéristes se sont imposés à l'extérieur 2-0 prenant une grosse option sur la qualification en finale.

Cette seconde demi-finale 100% italienne et 100% milanaise semblait indécise sur le papier, il n'aura pas fallu longtemps pour que l'Inter ne prenne le dessus. Les Nerazzuri faisaient la meilleure entame, punissant immédiatement le Milan hôte de ce match aller. Sur un corner de Calhanoglu, Dzeko fusillait Maignan d'une superbe reprise de volée. Juste après, la défense du Milan était encore très passive et Mkhitaryan venait s'infiltrer facilement dans l'axe avant d'ajuster le portier français du plat du pied. Calhanoglu venait ensuite fracasser le poteau de Maignan d'une superbe frappe de l'extérieur du pied (16e). Le Milan était sans réaction et le coup de grâce était proche. Kjaer était sanctionné d'un penalty pour une faute sur Lautaro Martinez mais le VAR venait empêcher un possible 3-0 en reconnaissant l'absence de faute du Danois.

Après un premier acte à sens unique, les Rossoneri se réveillaient. Junior Messias était trouvé dans le dos de la défense intériste mais il ratait totalement sa frappe enroulée (52e). Le KO était proche car sur l'action suivante Dzeko rentrait facilement dans la défense du Milan mais Maignan s'interposait d'une parade (53e). Milan continuait d'y croire avec une frappe de Tonali qui frappait l'extérieur du poteau droit d'Onana (63e). Mais, globalement, les actions offensives du Milan AC étaient bien trop timides pour renverser ce match aller. Fort logiquement, l'Inter s'imposait 2-0 sur la pelouse de son vieil ennemi du Milan AC. Alors que les deux formations se retrouvent au même endroit mardi prochain avec l'Inter dans le rôle de l'équipe hôte, il sera difficile pour le Milan AC d'inverser la situation et de priver l'Inter d'une finale de Ligue des champions.