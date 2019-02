LdC : Kimpembe, Mbappé, le PSG ruine MU en mode maestro

Dans : Ligue des Champions, PSG, Coupe d'Europe.

A Old Trafford, le PSG bat Manchester United 2-0

Buts pour le PSG : Kimpembe (53e), Mbappé (60e)

Expulsion : Pogba (88e) à Manchester United

Match parfait du Paris Saint-Germain, qui s’est imposé 0-2 à Manchester United en accélérant après le repos. Tout le monde a été au rendez-vous de ce choc parfaitement négocié par les hommes de Thomas Tuchel.

Ce choc de Ligue des Champions mettait une éternité à décoller. Si l’intensité était au rendez-vous, avec notamment cinq cartons jaunes dégainés rapidement, les occasions se faisaient rares. Les défenses étaient vigilantes et ce 0-0 à la pause reflétait la réalité du terrain.

Après la mi-temps tout changeait en un rien de temps. Sur un corner au second poteau, Kimpembe, passé tout près du carton rouge juste avant, ouvrait la marque d’une reprise de près (0-1, 53e). Et dans la foulée, idéalement servi par Di Maria, Mbappé se démarquait de Bailly pour ouvrir son pied au moment parfait (0-2, 60e). Ce but assommait littéralement les Anglais, qui tentaient de dominer la fin de rencontre, mais se heurtaient à une défense parisienne impeccable et concentrée, et un milieu très précieux dans l’utilisation du ballon. Résultat, Paris conservait le ballon pendant de longues minutes, provoquant même des « Olé » à chaque passe de la bande à Draxler pour sceller la fin d’un match très bien maitrisé par les Parisiens. Autant dire que le PSG a fait un grand pas vers les quarts de finale, surtout que Pogba, exclu en fin de match, ne sera pas du rendez-vous au Parc des Princes.