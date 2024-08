LdC ‍: Impérial, Lille fonce vers la phase de poules

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, barrage aller

Stade du Hainaut (Valenciennes)

LOSC-Slavia Prague 2-0

Buts : David (52e), Zhegrova (77e) pour le LOSC

Après le Fenerbahçe de Mourinho, le Slavia Prague semblait être une proie facile pour Lille. Le début de match confirmait cette impression avec une maîtrise lilloise sur le match. Gudmundsson venait tester les réflexes du portier tchèque en angle fermé (8e). Puis, sur une action collective superbe, Cabella servait David dont la frappe enveloppée passait juste au-dessus de la barre (28e). Le Canadien ratait encore le cadre juste après sur une tentative plus proche des buts et plus simple à réussir.

Heureusement, après le repos, David retrouvait son efficacité légendaire. Servi parfaitement par Haraldsson au-dessus de la défense, il fusillait le gardien du Slavia. Largement en-dessous du LOSC, le Slavia faisait un peu peur aux supporters lillois avec un but marqué sur coup-franc (63e) mais Diouf avait touché le ballon du bras avant la reprise de Ogbu. Zhegrova mettait définitivement le LOSC à l'abri avec un superbe raid individuel. Après avoir enrhumé Holes d'un crochet, il ajustait le gardien tchèque. Après un deuxième but du Slavia refusé pour hors-jeu, Lille respirait enfin et l'emportait 2-0. Une belle avance avant le retour à Prague, de quoi se projeter aisément sur une qualification prochaine en phase de poules.