LdC : Duluc explique le comportement honteux de Cristiano Ronaldo

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Pas aussi décisif que d’habitude en finale de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo était pourtant au centre de tous les sujets après la finale face à Liverpool.

Le Portugais a, dès le coup de sifflet final, livré une phrase qui remet tout en cause au sujet de son avenir au Real Madrid. Une sortie médiatique calculée selon Vincent Duluc, pour qui le quintuple Ballon d’Or n’a pas accepté de ne pas avoir la vedette lors de ce match, et a décidé de pourrir le succès de ses coéquipiers et de son entraineur. Si CR7 va forcément avoir de nombreux rendez-vous médiatiques avec son club et son pays dans les prochains jours, ce n’est pas par hasard qu’il a annoncé ses adieux déguisés au Real Madrid à ce moment-là.

« Ronaldo a tué, médiatiquement, la performance historique de Zidane. Aucune question sur les trois titres de suite d'un entraîneur, 80% de questions sur le possible départ de Ronaldo. C'était la seule chance de CR7 d'être au milieu du jeu ce soir », a pesté la plume de L’Equipe, qui n’ignore pas non plus, qu’au cœur de cette sortie, se trouve simplement des négociations pour avoir un meilleur contrat, au Real Madrid ou ailleurs, pour la star portugaise.