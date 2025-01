LdC ‍: Dembélé en feu, le PSG qualifié en sifflotant ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 8e journée

MHP Arena

Stuttgart-PSG 1-4

Buts : Fuhrich (77e) pour Stuttgart ; Barcola (6e), Dembélé (17e, 35e, 54e) pour le PSG

La finale Stuttgart-PSG pour la qualification n'a finalement pas eu beaucoup de suspense. Les Parisiens se sont baladés 4-1 avec un grand Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé ce soir.

Stuttgart attendait de pied ferme le PSG dans son antre mais la température est vite retombée. Les Parisiens prenaient vite les devants. Sur un corner de Dembélé, Doué déviait en cloche au premier poteau avant la tête victorieuse de Barcola au second poteau. Stuttgart réagissait avec une frappe de Fuhrich stoppée par Donnarumma. Sur le contre, le PSG doublait la mise via Dembélé bien servi par Barcola. Le but était validé via la VAR. Souvent raillé pour son inefficacité, l'ancien barcelonais était clinique ce soir. Il envoyait une mine petit filet opposé pour donner trois buts d'avance aux Parisiens au repos.

Après la pause, il s'offrait même un triplé d'une frappe enroulée sublime. Le match était plié et les Parisiens géraient au petit trot la seconde période. Stuttgart en profitait pour tromper enfin Donnarumma via Fuhrich. 4-1, le PSG valide sa qualification avec la manière et sans trembler. Les Parisiens s'offrent au passage une belle petite remontée au classement en vue du tirage au sort. Ils finissent finalement 15es du classement général et affronteront Monaco ou Brest en barrages.