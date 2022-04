LdC : Clément Turpin désigné pour la finale au Stade de France !

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Clément Turpin fait l’unanimité à l’UEFA, qui s’apprête à le désigner pour la finale de la Ligue des Champions cette saison.

Arbitre de la finale de l’Europa League entre Villarreal et Manchester United la saison dernière, Clément Turpin s’apprête à vivre un grand moment dans sa carrière. Et pour cause, Marca dévoile que celui qui est considéré comme le n°1 des arbitres en France va être désigné pour arbitrer la finale de la Ligue des Champions, laquelle se déroulera le 28 mai prochain au Stade de France.

Clément Turpin désigné comme arbitre de la finale de #liguedeschampions. #UCLfinal pic.twitter.com/GW9HglKzli — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 27, 2022

La nomination du natif d'Oullins n’est pas encore officielle mais devrait être confirmée par l’UEFA dans les prochaines heures. Une grande nouvelle pour l’arbitrage français, qui n’a pas échappé aux polémiques cette saison encore mais qui se réjouira de toute évidence de voir Clément Turpin au sifflet de la finale de la Ligue des Champions qui opposera la vainqueur de la double confrontation entre Liverpool et Villarreal au vainqueur du duel entre le Real Madrid et Manchester City.