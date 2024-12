LdC ‍: Buteur mais blessé, Kylian Mbappé a la poisse

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Désireux de se racheter après des débuts poussifs sous le maillot du Real Madrid, Kylian Mbappé espérait monter en puissance en cette fin d’année 2024 pour commencer à faire taire les critiques. Il avait en partie réussi sa mission ce mardi soir, en ouvrant la marque face à l’Atalanta Bergame (10e) lors de la 6e journée de la Ligue des Champions. Un joli but synonyme de record, vu qu’il a marqué son 50e but en C1. À 25 ans et 356 jours, il est ainsi devenu le deuxième plus jeune joueur à atteindre cette barre derrière Lionel Messi. Mbappé rejoint aussi Thierry Henry dans le classement des meilleurs buteurs français en C1, derrière Karim Benzema.

Mais cette joie n’aura été que de courte durée, sachant que quelques dizaines de minutes après son but (36e), l’international français est sorti sur blessure... Remplacé par Rodrygo, Mbappé s’est effondré au sol après une action, probablement à cause d’un problème musculaire. Une bien mauvaise nouvelle pour Mbappé, qui va donc continuer à broyer du noir au Real Madrid…