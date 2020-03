LdC : Le Real et le Barça, deux nouveaux favoris à la reprise ?

Dans : Ligue des Champions.

Si les compétitions reprenaient dans les semaines ou mois à venir, certains clubs pourraient revenir avec des atouts supplémentaires. A commencer par le Real Madrid et le FC Barcelone.

Alors que les principaux championnats européens sont suspendus, ce n’est pas encore le cas pour les coupes d’Europe. Pour le moment, l’UEFA n’a reporté que les matchs prévus la semaine prochaine en Ligue des Champions et en Europa League. Mais compte tenu de la propagation du coronavirus, on peut facilement prédire que l’instance annoncera l’interruption de ces compétitions après sa réunion mardi. Reste à savoir quand reprendront tous ces tournois. En tout cas, même si personne ne peut se réjouir de cette pause, force est de constater que certaines équipes pourraient revenir plus fortes en cas de reprise dans les semaines ou mois à venir.

En effet, la presse espagnole souligne les prochains retours au Real Madrid et au FC Barcelone. Du côté madrilène, Eden Hazard et Marco Asensio devaient faire leur retour en toute fin de saison. Mais avec le nouveau calendrier qui se profile, les Merengue pourront compter sur leurs deux ailiers pour le sprint final. Idem pour le FC Barcelone qui avait fait une croix sur Luis Suarez également blessé. Mais finalement, l’attaquant uruguayen pourrait jouer un rôle majeur dans la fin de saison du Barça, surtout lorsque l’on connaît sa complicité avec Lionel Messi, dont les performances sont moins bonnes en l’absence d’El Pistolero. En cas de reprise tardive, les deux cadors espagnols en perte de vitesse seront donc à surveiller…