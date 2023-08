LdC ‍: 25 ans après, Lens prévient Arsenal

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le RC Lens a été servi en Ligue des champions, avec un groupe relevé et de belles retrouvailles avec Arsenal, dans ce qui fut un match historique pour le club nordiste.

Dans l’une des victoires historiques du RC Lens en Coupe d’Europe, le club artésien avait battu Arsenal à Wembley en 1998, sur le score de 1-0. Devant 80.000 spectateurs, le champion de France d’alors avait pris le meilleur sur les Gunners avec le but de Debève. 25 ans après, Lens, de retour en Ligue des Champions, retrouve Arsenal sur sa route, en plus du PSV Eindhoven et de Séville. Un clin d’oeil du passé qui a forcément fait sourire Arnaud Pouille, le directeur général des « Sang et Or ». Même si Arsenal avait ensuite pris sa revanche, notamment en demi finale de Coupe UEFA en 1999/2000.

« Pour les joueurs qui ont fait beaucoup d’efforts l’an dernier, pour notre public, c’est un moment important. Pour le club et pour la Région aussi. Ce qu’on peut noter à travers ce tirage ? Eh bien c’est que l’histoire se répète. On a une équipe haut de gamme, Arsenal, qui rappelle notre parcours il y a 25 ans ! Cela fera un lien entre les générations. C’est aussi un club qui est proche géographiquement, comme le PSV, et pour nos supporters c’est très sympa parce qu’ils pourront aller voir Lens à Bollaert mais aussi à l’extérieur. On découvrira Séville qui est l’équipe phare de la Ligue Europa ces 15 dernières années et qui l’a remportée 7 fois. Ce sera une belle découverte aussi, on aura plaisir à aller là-bas dans les mois qui arrivent. Maintenant place au championnat. On est heureux d’être à Monaco pour le tirage mais aussi pour le match qui aura lieu samedi », a livré le dirigeant lensois au micro des diffuseurs européens. Les rendez-vous sont pris, surtout que le public nordiste pourra répondre en masse aux déplacements de ses joueurs à l’occasion de ces belles affiches de Ligue des Champions.