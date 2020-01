L’UEFA truque les votes pour satisfaire Cristiano Ronaldo

Nommé dans l’équipe type 2019 des internautes de l’UEFA, Cristiano Ronaldo n’a pourtant pas récolté les votes nécessaires. Mais l’instance est intervenue en faveur du Portugais.

Il ne s’agit pas d’une récompense officielle, mais l’information révélée par le Daily Mail provoque un véritable scandale. Selon le média britannique, l’UEFA a modifié le meilleur onze de l’année 2019 basé sur les votes des internautes. Ces derniers avaient d’abord plébiscité Lionel Messi, Sadio Mané et Robert Lewandowski. Pas de place pour Cristiano Ronaldo, seulement quatrième chez les attaquants.

Seulement voilà, l’instance a décidé de sacrifier un milieu de terrain, à savoir le Français N’Golo Kanté, qui a récolté plus de votes que CR7, pour faire une place au quintuple Ballon d’Or. Une manœuvre qui a même retardé d’une semaine l’annonce de l'équipe type. A croire que ce trucage a nécessité un temps de réflexion en interne… Un porte-parole de l’UEFA s’est pourtant justifié en évoquant la Ligue des Nations remportée par le Portugal.

« La formation de l'équipe de l'année a été choisie pour refléter les votes des supporters en parallèle avec les réalisations des joueurs en compétitions de l'UEFA, a-t-il expliqué. En conséquence, il y a cinq vainqueurs de la Ligue des Champions et quatre finalistes de la Ligue des Nations (dont un vainqueur). La formation change régulièrement et cette année ne fait pas exception. » Du 4-3-3 initial, l’instance a finalement choisi un 4-4-2 (ou 4-2-4) pour satisfaire les fans de Ronaldo, ou pour ménager l’ego du Bianconero…

Le meilleur onze de l’année : Alisson - Alexander-Arnold, De Ligt, Van Dijk, Robertson - Messi, De Jong, De Bruyne, Mané - Ronaldo, Lewandowski.

🎇 #TeamOfTheYear 2019 revealed! 🎇



More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! 🙌