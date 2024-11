L’incroyable fiasco de City contre le Feyenoord

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Après avoir coulé totalement contre Tottenham le week-end dernier, Manchester City pensait avoir retrouvé la marche avant face au Feyenoord.

Les joueurs de Pep Guardiola déroulaient pour mener 3-0 à l’aube du dernier quart d’heure, grâce à un pénalty d’Haaland, un but de Gundogan et une nouvelle réalisation du Norvégien. Mais dans 15 dernières minutes de folie, le club néerlandais marquait à trois reprises pour revenir à 3-3 grâce notamment à un Ederson complètement à côté de la plaque.

Résultat, une mauvaise opération de plus pour City, qui jouera dos au mur contre le PSG, même si Paris est dans une situation encore plus préoccupante. En tout cas, la série infernale continue pour Manchester City, qui ne sait plus gagner et montre d’incroyables faiblesses depuis la blessure de son Ballon d’Or Rodri, preuve au passage de son incroyable importante dans le collectif anglais.