LdC ‍: Le Real s'en sort très bien contre Leipzig

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale retour

Stade Santiago-Bernabeu

Real Madrid-Leipzig 1-1 (aller 1-0)

Buts : Vinicius (65e) pour le Real Madrid ; Orban (68e) pour Leipzig

Malmené par Leipzig comme à l'aller, le Real Madrid a décroché un nul 1-1 suffisant pour se qualifier en quart. Buteur madrilène, Vinicius a aussi commis un vilain geste quelques minutes plus tôt.

Equipe née pour régner en Ligue des champions ou formation assistée par l'arbitrage ? Un éternel débat autour du Real Madrid, lequel avait eu lieu après le match aller. Ce mercredi soir, la Maison Blanche n'a pas été malheureuse non plus. Tout d'abord, dans le jeu. En effet, le RB Leipzig prenait le Real à la gorge d'entrée. Les Allemands se créaient bien plus d'occasions que les Espagnols mais Sesko et Openda manquaient de réalisme pour ouvrir le score. Décevants, les Madrilènes rentraient aux vestiaires sous la bronca du Bernabeu. Ancelotti décidait alors de sacrifier Camavinga au profit de Rodrygo.

But du joueur qui doit plus être sur le terrain … ok ok le Real quoi. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 6, 2024

Un changement payant car le Real Madrid était plus consistant sur le plan offensif. Néanmoins, le Real Madrid et Vinicius étaient chanceux sur le plan disciplinaire. Le Brésilien s'énervait envers Orban, il étranglait le Hongrois avant de le projeter au sol. L'arbitre italien, Davide Massa, ne lui donnait qu'un carton jaune pour ce geste d'humeur. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid ouvrait le score en contre via un but de...Vinicius, servi par Bellingham. Leipzig réagissait vite avec une tête rageuse d'Orban. Les Allemands dominaient la fin de match sans parvenir à marquer un deuxième but synonyme de prolongation. D'un lob astucieux, Olmo trouvait la barre dans les arrêts de jeu. Le Real Madrid se qualifie pour les quarts sans convaincre et avec de nouvelles polémiques à venir sans doute.