L'énorme fail de La Chaine L’Equipe pendant PSG-Barça

Par Adrien Barbet

Le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en Ligue des Champions a eu toute l'attention de la planète football, même les médias qui n'avaient pas les droits de diffusion, notamment la chaîne l'Équipe, qui s'est totalement raté sur les trois premiers buts du match.

Il y a eu une pluie de retournements de situation lors de ce quart de finale aller de la C1 entre le PSG et le Barça, au Parc des Princes. Si le club catalan a ouvert le score grâce à Raphinha en première période, les Parisiens ont rapidement égalisé puis repris l'avantage lors du second acte, en trois minutes, grâce à Ousmane Dembélé et enfin Vitinha. La chaîne l'Équipe faisait comme à son habitude, un live commenté, sans les images, puisqu'elle ne possède pas les droits pour diffuser. Malheureusement, la pub a été envoyée par deux fois lors des trois premiers buts de la rencontre, ce qui a beaucoup amusé Yoann Riou, qui commentait ce choc européen.

Trois buts oubliés, le problème de timing de la chaîne l'Équipe

Renversement totale de la situation au Parc des Princes, le PSG mène 2 à 1 !



Le direct > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT #PSGFCB pic.twitter.com/GBCAg5sOlb — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 10, 2024

« On a quatre pages de pub, on n'a pas les images, on n'a eu aucun but en direct, on a raté trois buts sur la chaîne l'Équipe, on est des grands génies » s'est esclaffé le chroniqueur, en compagnie de Raphael Sebaoun pour faire vivre ce match et qui a ironiquement relevé que la pub a empêché aux spectateurs d'avoir la réaction des deux commentateurs sur les trois premiers buts. Le match s'est encore emballé et c'est finalement le Barça qui a inscrit deux nouvelles réalisations pour s'imposer définitivement au Parc des Princes 3-2. Le PSG devra réaliser un exploit au match retour pour espérer disputer une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions, tandis que le géant espagnol entrevoit pour la première fois depuis 2019, une qualification dans le dernier carré. Pour La Chaine L'Equipe, ce n'est pas la première fois que la pub empêche la diffusion de buts, y compris quand la chaine du groupe possédait des images pour les multiplex de la Ligue 2 récemment.