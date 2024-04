Kylian Mbappé prévient le Barça, humiliation à venir ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le PSG se concentre désormais sur la réception du FC Barcelone. Kylian Mbappé aborde ce match avec d'énormes ambitions, le club catalan peut s'attendre à un nouveau récital du Français.

La dernière fois que Kylian Mbappé a affronté le FC Barcelone, il avait largement profité des largesses de la défense catalane pour briller et permettre à son équipe de se qualifier en Ligue des Champions. C’était en 2021 mais son triplé toujours retentissant au Camp Nou avait forcément marqué les esprits. Nul doute qu’avant le match entre les deux équipes ce mercredi, l’attaquant français aura la même envie débordante. Il l’a confié sans détour lors de son passage devant les caméras de TF1 ce dimanche, où il a expliqué que les matchs couperets devaient lui permettre de briller désormais.

Mbappé attend fin avril pour être fixé

C’est en tout cas ce qui motive à l’extrême le buteur du PSG, déjà bien en vue face à la Real Sociedad, et qui espère donc continuer à faire des misères à une équipe espagnole. Pas anodin pour celui qui est annoncé au Real Madrid la saison prochaine. « C'est le moment pour les grands joueurs. Je suis prêt, et comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Chaque année, cette période est un tournant de la saison. A la fin du mois d'avril, on aura une indication sur le type de saison qu'on est susceptible de faire. Vu la dynamique qu'on a actuellement, je suis sûr qu'on va tout donner, après le résultat... c'est dans les mains de Dieu », a livré un Kylian Mbappé très motivé pour enfin réaliser un parcours convaincant après des échecs précipités ces dernières années dans cette compétition.

La volonté est en tout cas affichée, et en effet, KM7 n’est pas du genre à se cacher quand il faut assumer les responsabilités. Avec ce discours offensif, le joueur du PSG glisse aussi un petit message à son entraineur qui n’a aucune intention de lui faire la misère en le mettant sur le banc de touche comme en Ligue 1. Les expériences de Luis Enrique, qui prépare la saison prochaine sans lui selon ses dires, ne valent visiblement pas en Ligue des Champions où le verdict de la saison parisienne peut tomber à tout moment. Mais pour le moment, avec sa place en finale de la Coupe de France et son titre de champion de France quasiment en poche, le PSG et Luis Enrique ont tout bon.