Ita : Le test PCR « c’est de la merde », Cristiano Ronaldo tousse

Dans : Ligue des Champions.

Privé du match de Ligue des champions face au FC Barcelone en raison d'un test PCR positif, Cristiano Ronaldo est clairement furieux.

C'est devant sa télévision que Cristiano Ronaldo assistera ce mercredi soir au choc de la Ligue des champions entre la Juventus et le FC Barcelone. CR7, testé positif au Covid après France-Portugal il y a deux semaines, a passé un dernier test PCR mardi, mais la mauvaise nouvelle est tombée quelques heures plus tard pour la star portugaise du club italien, encore une fois positif. La Juventus n'avait donc pas d'autre choix que de laisser Cristiano Ronaldo au repos, alors que la Vieille Dame, pas au mieux en Serie A, a besoin de CR7 pour briller en C1.

Et le moins que l'on puisse dire est que le quintuple Ballon d'Or n'apprécie pas qu'on le prive de ce duel au sommet. Via Instagram, Cristiano Ronaldo a clairement mis les pieds dans le plat : « Je me sens bien et en bonne santé 🤷🏽‍♂️😉 Forza Juve. Le test PCR c’est de la merde ». Quoi qu'il en soit, l'UEFA ne cédera pas et la star de la Juventus ne pourra revenir que lors du prochain match de Ligue des champions, ce sera le 4 novembre en déplacement à Budapest contre Ferencvaros.