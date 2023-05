Inter-Milan : Clément Turpin arbitre, Inzaghi refuse le clash

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

C'est l'arbitre français numéro 1 qui officiera mardi soir pour le match retour de Ligue des champions entre l'Inter Milan et l'AC Milan. A la veille de la demi-finale retour de C1, ce choix a été évoqué par l'entraîneur des Nerazzurri.

L’Inter a fait un gras pas vers la finale de la Ligue des champions, qui se déroulera à Istanbul le 10 juin en allant s’imposer à San Siro (0-2), et cela même si la notion de match à l’extérieur doit être relativisée puisque les deux adversaires italiens jouent dans le même stade et que les buts à l’extérieur ne sont plus bonifiés en cas d’égalité. Dans la position de grandissime favori, l’Inter reste cependant très prudent, conscient que les Rossoneri ont un effectif capable de renverser la situation, même si ces derniers temps l’aC Milan a également du mal en Serie A. Ce lundi, en conférence de presse, Simone Inzaghi a évoqué cette confrontation face au rival local, mais il a également évoqué la décision de l’UEFA de faire arbitrer cette demi-finale retour par Clément Turpin. Non pas que l’entraîneur de l’Inter veuille critique le niveau de l’officiel français, mais pour un autre motif plutôt audible.

Un arbitre français pour Inter-AC Milan, il est surpris

Car Simone Inzaghi sait que du côté de l’AC Milan on a plutôt l’accent français avec Mike Maignan, Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Yacine Adli et Olivier Giroud, et quatre titulaires en puissance mardi soir à Giuseppe-Meazza. « Des amis m'ont fait remarquer que l'arbitre était français et que Milan comptait quatre joueurs français dans son effectif. Pour nous, pas de problème, j'ai une confiance maximale », a fait remarquer, sans trop en dire, l’entraîneur de l’Inter, qui a encore quelques regrets concernant l’arbitrage du match aller et notamment le penalty accordé, puis annulé, pour son équipe. Stefano Pioli a été interrogé lui aussi sur ce choix, mais il a refusé de répondre sur cette histoire.