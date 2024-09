Brest prévient le PSG, le Real et le Barça

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Guyot

Auteur d’une saison aussi formidable qu’historique l’an passé avec le Stade Brestois, Eric Roy va découvrir la Ligue des Champions. Le club breton affronte le PSG samedi soir, mais le coach finistérien estime que son effectif n’est pas encore prêt à 100%.

Le plus dur commence pour le Stade Brestois. Surprenant troisième du dernier championnat de France, le club breton s’est qualifié pour une Coupe d’Europe pour la toute première fois de son histoire et jouera le nouveau format de la Ligue des Champions. Pourtant, le début de saison de la formation d’Eric Roy n’est pas idéal (deux défaites inaugurales contre l’OM et le RC Lens), malgré le large succès obtenu contre Saint-Etienne avant la trêve (4-0). Avant de démarrer sa campagne européenne, Brest va affronter le PSG au Parc des Princes ce samedi soir. L’ancien entraîneur de Nice prévient, son équipe n’est pas encore à 100% de ses moyens, mais ce match dans la capitale est un premier test pour jauger le niveau du SB29 dans ce début de saison, et cela malgré la blessure depuis le printemps de Pierre Lees-Melou, qui ne sera pas non plus présent pour ce choc à Paris.

Eric Roy aura un groupe prêt dans un mois

En interview pour Le Parisien, l’homme de 56 ans, qui avait critiqué l’attitude de ses joueurs après les deux premières journées, a fait un état des lieux du niveau de son groupe et aborde le match du PSG : «On joue une des meilleures équipes de cette compétition. On s’était déjà préparés dans ce sens avec des matchs amicaux de présaison contre le Napoli, la Juve, Newcastle, des clubs qui ont l’habitude du haut niveau et de l’Europe. Paris, c’est le point de départ des grands cols qu’on va devoir escalader tout au long de la saison. Ce match arrive peut-être un peu tôt. Pas mal de nouveaux joueurs sont arrivés en fin de mercato, et au niveau athlétique, on a des soucis de disparité au sein du groupe. Je considère que j’aurai un effectif vraiment stabilisé et homogène dans un mois, un mois et demi. Mais on est obligé de faire avec, et c’est toujours un formidable challenge d’affronter Paris», a-t-il assuré. Un succès de prestige permettrait à Brest de lancer véritablement sa saison et de se mettre en confiance avant d’affronter prochainement le Barça et le Real Madrid, entre autres.