Aucune inquiétude, le Barça a l’arme anti-Mbappé

Dans : Ligue des Champions.

Par Eric Bethsy

Adversaire du Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone se méfie évidemment de Kylian Mbappé. Mais l’entraîneur Xavi et son staff technique n’en font pas des cauchemars, eux qui accordent toute leur confiance au défenseur français Jules Koundé.

Pour le FC Barcelone, Kylian Mbappé n’est vraiment pas un bon souvenir. Les Blaugrana n’ont sans doute pas oublié leur huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain en 2021. Dès le match aller au Camp Nou (1-4), l’attaquant français s’était offert un triplé et avait martyrisé les coéquipiers de Gerard Piqué. Trois ans plus tard, le Barça présente un peu plus de certitudes sur le plan défensif. Le cas Kylian Mbappé n’a pas l’air d’effrayer le champion d’Espagne en titre.

Koundé brille enfin à droite

En effet, le quotidien local Sport met l’accent sur la confiance de Xavi envers Jules Koundé. Rappelons que le défenseur central s’était entretenu avec son entraîneur l’été dernier afin de ne plus évoluer sur le côté droit. Résultat, l’ancien joueur du FC Séville est de nouveau utilisé au poste de latéral. Et l’international tricolore ne s’en plaint pas. Mieux, le joueur formé à Bordeaux s’est parfaitement adapté à son rôle et enchaîne les performances de qualité.

⚽️ #FootballShow

🇪🇸 FC Barcelone : Jules Koundé est-il prêt pour le choc face au PSG ?

🗨️ Omar Da Fonseca : "Il prend la mesure de son job !" pic.twitter.com/oKt3Hm5Iaq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 1, 2024

Jules Koundé n’est évidemment pas le latéral le plus à l’aise dans la moitié de terrain adverse. Mais sa solidité défensive et sa sérénité balle au pied font le bonheur de Xavi. « Cela fait plusieurs matchs qu'il frôle l'excellence, a encensé le technicien après la victoire contre Las Palmas (1-0) samedi dernier. Il est dans une bonne période. Il est très impliqué, peu importe le poste auquel il joue. Il joue avec de la personnalité, le ballon ne lui brûle pas les pieds. Il pense à défendre, il prend du plaisir à défendre et il n'y a pas beaucoup de joueurs dans ce cas. » Si Luis Enrique choisit d’aligner Kylian Mbappé à gauche, on aura droit un sacré duel 100% français.