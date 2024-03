Chaos à Saint-Denis, les fans de Liverpool font céder l’UEFA

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En marge de la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (défaite 1-0) en 2022, les supporters de Liverpool avait été victimes de scènes violentes autour du Stade de France. Deux ans plus tard, les fans des Reds ont enfin obtenu gain de cause auprès de l’UEFA.

Alors qu’ils pensaient savourer un grand événement de football, les supporters de Liverpool ont vécu un cauchemar à Saint-Denis. En marge de la finale de la Ligue des Champions, remportée par le Real Madrid (1-0) le 28 mai 2022, les fans des Reds avaient été victimes de scènes violentes autour du Stade de France. Beaucoup avaient subi des vols et souffert des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l’ordre, sans parler de l’attente interminable pour entrer dans l’enceinte.

Les fans de Liverpool indemnisés

De quoi créer une énorme polémique, d’autant que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait pointé du doigt les supporters anglais, selon lui venus avec de faux billets. Depuis, l’UEFA a reconnu sa propre responsabilité dans un rapport et a promis de rembourser les fidèles de Liverpool. Mais ces derniers, représentés par deux cabinets d’avocats, n’en sont pas restés là. Des plaintes avaient été déposées pour dommages corporels. Et ce vendredi, l’UEFA et les suiveurs des Reds se sont entendus sur une indemnisation.

🚨 L’UEFA va indemniser les supporters de Liverpool, deux ans après les incidents du Stade de France.



Attente interminable, familles aspergées de gaz lacrymogènes, vols… Le chaos avait causé de sérieuses blessures physiques et mentales aux supporters anglais.



(@afpfr) pic.twitter.com/p91fI3dn14 — BeFootball (@_BeFootball) March 23, 2024

« Les deux parties ont accepté les termes de cet accord (...) sans aucune reconnaissance de responsabilité », a indiqué l’UEFA, qui se dit « heureuse d'être parvenue à une position commune qui, nous l'espérons, permettra aux supporters de tourner la page ». Alors que les Anglais réclamaient une indemnisation pour les blessures physiques et mentales provoquées par ces incidents en France, le montant récolté n’a pas été révélé. Quoi qu’il en soit, les supporters de Liverpool, un temps accusés d’être arrivés en retard pour le coup d’envoi, ont bien été blanchis.