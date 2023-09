Indice UEFA ‍: La France en sueur, Daniel Riolo en mode déprime

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

C'est reparti pour les Coupes d'Europe, et Daniel Riolo vient déjà doucher les espoirs des clubs français, qui ne l'incitent clairement pas à l'optimisme.

Cela se voyait déjà un peu dans les résultats en Coupe d'Europe de ces dernières années, mais la France n’est plus le 5e championnat d’Europe. Depuis cet été, les Pays-Bas sont passés devant et ce n’est pas le fiasco de l’OM en tour préliminaire de Ligue des Champions qui a arrangé les choses. L’écart se creuse puisque trois points séparent les Néerlandais des Français à la 5e place de l’indice UEFA, ce qui n'est pas si évident que cela à remonter avec le mode de calcul en place. Si le Portugal en perdition est plus loin, à 4 longueurs des clubs tricolores, il va falloir un sacré réveil pour permettre à la France de retrouver sa 5e place. Pour cela, il faudra compter sur le nombre puisque 6 clubs français sont encore en course, contre 4 chez les Bataves. Avec des Lens-PSV et des OM-Ajax au programme, les rencontres directes vaudront de l’or, mais cela n’incite pas vraiment à l’optimisme un Daniel Riolo qui ne se fait plus aucune illusion sur le niveau des clubs français depuis bien longtemps.

Un jeudi terrible pour la France ?

What will happen in this group? 👀#UEL pic.twitter.com/RNDhVgb6sS — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 15, 2023

« On a un championnat un peu homogène qui a vraiment très mal démarré. Techniquement, ce n’est pas bon, tactiquement beaucoup d’équipes se cherchent. Au moment où on arrive dans cette semaine de Coupe d’Europe, il y a de quoi être inquiet, je ne veux même pas parler du jeudi soir (en Ligue Europa) parce que ça peut être terrible », a livré le consultant de RMC, pour qui Rennes, l’OM ou Lens peuvent notamment s’attendre à souffrir terriblement en Coupe d’Europe cette saison vue leur forme actuelle. Que Daniel Riolo se rassure en dehors d’un PSG qui est tout même attendu dans l’une des deux premières places de sa poule, c’est aussi le cas de Lille et de Toulouse, qui auront du mal à briller cette saison encore en Europe. Un bon coup de déprime en cette fin d’été, même si avec le début de cette nouvelle campagne européenne, une bonne surprise est toujours espérée pour des clubs français qui ont besoin de performer s’ils ne veulent pas abandonner cette 5e place qui a été très longtemps la leur sur l’échiquier européen.