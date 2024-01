CAN terminée pour Salah, l'Egypte a peur

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

Blessé à la cuisse contre le Ghana lors de la deuxième journée de la CAN, Mohamed Salah a de grandes chances de ne pas rejouer durant la compétition.

L’Egypte a validé son ticket pour les 8es de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2024, mais les Pharaons pourraient être contraints de jouer sans leur capitaine et meilleur joueur Mohamed Salah pour le reste de la compétition. En effet, le journaliste Ramy Abbas Issa a dévoilé que l’attaquant de Liverpool allait manquer entre 21 et 28 jours en raison de sa blessure. De quoi sérieusement compromettre la CAN de « Mo » Salah puisque la finale de cette édition 2024 en Côte d’Ivoire aura lieu le 11 février prochain. De son côté, Liverpool a officiellement communiqué au sujet de l’international égyptien, confirmant son retour en Angleterre afin de bénéficier des meilleurs soins possibles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mohamed Salah (@mosalah)

« Mohamed Salah retournera au Centre d’entraînement AXA mercredi pour entamer un programme de rééducation intensif avec l’équipe médicale de Liverpool sur la blessure musculaire qu’il a contractée avec l’Égypte la semaine dernière. La blessure, qui est plus grave que ce que l’on craignait, a contraint l’attaquant à quitter le terrain lors de la première mi-temps de la rencontre de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Ghana et un accord a été conclu avec la Fédération égyptienne pour que Salah suive un traitement à Liverpool » expliquent les Reds, qui indiquent par ailleurs que Mohamed Salah sera remis à disposition de la sélection égyptienne s’il est totalement rétablis avant la fin de la CAN.