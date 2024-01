CAN ‍: Salah rentre à Liverpool, Klopp fait trembler l'Egypte

Touché à la cuisse gauche lors de la seconde journée de la CAN entre l’Egypte et le Ghana, Mohamed Salah rentre à Liverpool, de quoi faire trembler les Pharaons.

Le début de compétition est loin d’être idéal pour l’Egypte, accroché par le Ghana et par le Mozambique et qui ne compte que deux points en deux journées dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Comme si cela ne suffisait pas, les Pharaons ont perdu Mohamed Salah. Victime d’une blessure musculaire à la cuisse gauche contre le Ghana, l’attaquant de Liverpool est sorti juste avant la mi-temps et l’optimisme n’est pas de rigueur pour le revoir dans les jours à venir avec l’Egypte. Au contraire, Mohamed Salah va rentrer à Liverpool afin de se faire soigner avec un hypothétique espoir de revenir en cas de participation à la demie ou à la finale de la CAN pour l’Egypte.

🚨🇪🇬 Mo Salah returns to Liverpool due to injury — the plan for Mo is to do his rehab with the club.



“If he is fit before the final then probably he will go back to the AFCON”, says Jurgen Klopp — via @LewisSteele_. pic.twitter.com/fB5suXrYVE