UNFP : Neymar, Fekir, Falcao, Glik, Malcom, qui sera le joueur d'août en L1 ?

L'UNFP a communiqué ce lundi le nom des cinq joueurs en lice pour le trophée honorifique de footballeur du mois d'août en Ligue 1, le premier de la saison 2017-2018. Et il y a du beau monde puisque l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels a retenu Neymar (PSG), Nabil Fekir (OL), Kamil Glik (ASM), Falcao (ASM) et Malcom (Bordeaux) pour ce prix dont on connaîtra le lauréat dans quelques jours.