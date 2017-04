Un show Falcao et Monaco se sort du piège !

Dans : Ligue 1, Monaco, Dijon.

Après avoir longtemps souffert face à Dijon, l'AS Monaco s'est finalement imposée (2-1) grâce à deux superbes geste de Falcao entré en cours de match. Le club de la Principauté continue donc sa marche vers le titre.

Une semaine après avoir souffert pour s'imposer à Angers, la formation de Jardim a été obligée de puiser dans ses ressources afin de venir à bout d'une formation dijonnaise inspirée et qui en plus prenait logiquement l'avantage par Varrault juste avant la pause (0-1, 42e). L'AS Monaco semblait en panne d'inspiration, mais l'entrée de Falcao à la place de Bakayoko (60e) changeait la donne.

Sur un premier coup-franc, l'attaquant colombien voyait sa frappe limpide être repoussée sur la ligne par la transversale, mais Dirar était le plus rapide et il égalisait pour Monaco (1-1, 62e). Le pressing sur le but de Reynet devenait énorme, et le portier du DFCO s'inclinait une deuxième fois et cette fois encore sur un coup-franc de Falcao. Mais cette fois, El Tigre trouvait la lucarne sans avoir besoin de personne (2-1, 81e). La messe était dite, Monaco s'imposait et reprenait trois longueurs d'avance sur le PSG dans la course à Hexagoal.