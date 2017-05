SCB-OL : Match perdu sur tapis vert pour Bastia

Dans : Ligue 1, Bastia, OL.

A l’issue d’une longue délibération, la commission de discipline a annoncé que Lyon avait match gagné sur tapis vert face à Bastia en raison des incidents qui avaient forcé l’arrêt de la rencontre le 16 avril dernier. La LFP a expliqué cette décision dans un communiqué.

« Après audition des dirigeants du SC Bastia et lecture du rapport de l’instructeur, la Commission décide de sanctionner le SC Bastia de trois matchs à huis clos délocalisés et de fermer l’espace visiteurs du SC Bastia pour quatre rencontres disputées à l’extérieur.

Dans le cadre de la mesure conservatoire, ont déjà été purgés :

- un match à huis clos délocalisé

- la fermeture de l’espace visiteur pour un match disputé à l’extérieur

Concernant le résultat de la rencontre, la Commission décide de donner match perdu par pénalité au SC Bastia.

La Commission décide de suspendre Anthony Agostini, Directeur des Services du SC Bastia, pour une durée de six mois dont deux avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles ». A l’heure actuelle, ce résultat bouleverse le classement de Ligue 1 à trois journées de la fin. Lyon possède désormais 60 points et quatre longueurs d’avance sur Bordeaux, ce qui lui assure quasiment la quatrième place. De son côté, Bastia reste dernier mais n’a donc plus de match en retard. Caen, le 18e, est à deux points devant. Le club corse se réserve bien évidemment la possibilité de faire appel quand la décision lui sera notifiée, ce qui pourrait mettre le classement final de la Ligue 1 en suspens.