OM-PSG : Clash à Canal+ entre Paul Le Guen et Habib Beye

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Après la période d’euphorie qui avait suivi son arrivée et le triomphe en Trophée des Champions, Unai Emery avait commencé à déchanter rapidement avec une défaite à Monaco dès la fin du mois d’août. Ce soir-là, Paul Le Guen avait été le premier à émettre de sérieux doutes sur les qualités du technicien espagnol, regrettant notamment qu’on s’extasie à son sujet simplement parce qu’il venait de l’étranger. Des attaques qui n’ont pas été oubliées par Habib Beye, qui a profité ce dimanche soir du carton infligé par le PSG à l’OM (1-5) et de la présence de Paul Le Guen à l’antenne pour allumer l’ancien joueur et entraineur parisien en direct sur Canal+. Il est vrai qu'en préambule, l'ancien joueur et entraîneur avait lui traité de « doux rêveur » au sujet de l'analyse de Beye sur le jeu de l'OM, ce qui avait fait bondir ce dernier avant sa contre-attaque très virulente.

« Certains sont en train d’analyser le travail d’Emery uniquement depuis la victoire face au Barça. Emery, lui, il a travaillé depuis le début de la saison, et il faut être vigilant à ce qu’on dit. C’est pas pour être en contradiction avec Paul mais j'ai entendu Paul pendant six mois qui disait qu'Emery n'apportait rien au Paris SG par rapport à Laurent Blanc. Il était contre Unai Emery alors qu’il faut être vigilant par rapport à tout ce qu’il se passe, et juger correctement les choses », a lancé l’ancien joueur de l’OM, pour qui le retournement de veste autour d’Unai Emery ne passe pas. Clairement visé par cette sortie, Paul Le Guen n’a guère apprécié, annonçant son départ de son poste de commentateur pour la fin de soirée avant de se raviser à la demande de Stéphane Guy, histoire de clore le débat dans une ambiance à peine plus légère.