Monaco champion à 99,9 %, c’est archi-serré en bas !

Dans : Ligue 1, Monaco.

L’AS Monaco n’a pas tremblé face à Lille, s’imposant 4-0 pour se retrouver à un souffle du titre, qui ne peut plus lui échapper sans un scénario incroyable. Paris a atomisé l’ASSE (0-5). Mais la folie s’empare du bas du classement, avec les victoires de Bastia et Dijon, et un incroyable match à cinq pour éviter les trois dernières places.

Tout proche de son premier titre de champion de France depuis 2000, l’AS Monaco a sorti sa bonne vieille recette pour se défaite de Lille (4-0). Un but de la tête de Falcao sur un centre précis de Lemar, puis une finition de Bernardo Silva après un débordement XXL de Mbappé, il n’en fallait pas plus pour montrer la voie du succès aux joueurs de la Principauté, avec au final un doublé du Colombien. Désormais, avec trois points d’avance, un match en retard et une différence de buts bien meilleure, le titre est entre les mains des troupes de Leonardo Jardim à 99,9 %. Dans le même temps, le PSG n’a toutefois rien cédé. Dans un chaudron qui a rendu un vibrant hommage à Christophe Galtier, les Parisiens sont parvenus à s’imposer 0-5, avec notamment un doublé de l’inévitable Edison Cavani, ce qui lui permet d’atteindre la barre des 49 buts en 48 matchs cette saison.

Dans les matchs concernant les équipes européennes, Nice et Lyon ont connu des fortunes diverses. L’OL s’est imposé 1-3 à Montpellier avec un doublé de Lacazette, tandis que Nice a craqué à domicile pour la première fois, face à Angers (0-2)

A Bordeaux, c’était très chaud entre les Girondins et les Marseillais, et finalement, le 1-1 arraché par Gomis permet à l’OM de rester devant avant la dernière journée.

En bas du classement, on jouait clairement sa peau dans deux rencontres au couteau. A Fos-sur-Mer, Bastia a une nouvelle fois « profité » de l’effet huis-clos, qui semble lui convenir à ravir, pour battre Lorient (2-0). Résultat, tout le monde est encore concerné avant la 38e journée. Autre opposition directe, celle entre Dijon et Nancy, débutée sous un déluge, et qui sentait bon la peur. Les Bourguignons se sont imposés logiquement 2-0, et soufflent un bon coup. Mais rien n’est fini pour les Lorrains, qui devront battre Saint-Etienne et espérer des résultats favorables. Car outre Nancy, Bastia, Lorient et Dijon, Caen est toujours impliqué après la défaite à domicile de Malherbe contre Rennes (0-1), alors que les Normands iront à Paris samedi prochain. Chaud, chaud.

Enfin, dans les matchs sans enjeu, Nantes a balayé Guingamp avec un doublé de Sala (4-1), alors que Metz et Toulouse ont fait match nul 1-1.