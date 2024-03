Droits TV ‍: Des clubs ne toucheront pas le pactole, il annonce la couleur

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les discussions sont toujours en cours entre la LFP et les potentiels diffuseurs de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Le flou reste épais mais une chose est en revanche certaine, les petits clubs seront désavantagés par la nouvelle redistribution.

Actuellement diffusée sur Prime Video et Canal +, la Ligue 1 devrait connaître un grand chamboulement à partir de la saison prochaine. Les discussions se poursuivent entre la LFP et les potentiels diffuseurs du championnat de France pour savoir qui raflera les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. BeIn Sports et DAZN sont les deux grands favoris, mais un revirement de situation avec une offre de Canal + ou de Prime Video n’est pas à exclure. Quoi qu’il en soit, le montant des droits TV nationaux et internationaux est attendu avec impatience par les présidents de clubs. Le flou reste important à ce sujet. En revanche, le président de la DNCG a confirmé dans une interview confirmée à L’Equipe que la redistribution allait changer, peu importe les diffuseurs.

Les plus petits clubs toucheront moins d’argent au contraire des clubs qualifiés en coupe d’Europe. « Les droits télévisés (nationaux et internationaux, auxquels il faut ajouter ceux versés par l'UEFA aux clubs européens) représentent 30 % des revenus hors transferts des clubs français. Leur valeur est donc nécessairement importante pour leur avenir. Mais, au-delà du montant de ce contrat, il est important de noter que la répartition de ces droits sera, dans le futur, plus favorable aux clubs qui jouent les Coupes européennes. C'est d'autant plus important pour ceux qui n'aspirent pas à jouer ces compétitions d'être extrêmement prudents » a livré dans une interview au quotidien national le président de l’instance, Jean-Marc Mickeler. Les petits clubs, qui toucheront moins que les gros au niveau de la redistribution, seront donc encore plus attentifs au montant que Vincent Labrune va réussir à négocier pour les futurs droits TV de la Ligue 1 sur la période à venir.