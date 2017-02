Le PSG et l'OM dans le classement des sportifs français les mieux payés

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Comme chaque année, L’Equipe Magazine va présenter ce week-end son classement des sportifs français les mieux payés. C’est encore et toujours Tony Parker, de la franchise de basket des San Antonio Spurs, qui se classe au sommet de la hiérarchie avec près de 20 ME de salaire empoché. Mais derrière, Paul Pogba et son copieux transfert à la Juventus, le talonne et devrait lui passer devant dans un an. L’alternance entre les meilleurs footballeurs et basketteurs français se confirme par la suite, ne laissant la place qu’à deux joueurs du championnat de France. Il s’agit de Blaise Matuidi, que le PSG paye 11,3 ME et du revenant Dimiti Payet, qui émarge à 9,5 ME, même s’il s’agissait là de son salaire payé par West Ham. Celui par l’OM serait, selon le club provençal, bien inférieur et le sortirait donc de ce Top10.

Les sportifs français les mieux payés en 2016 :