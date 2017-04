L1 : PSG-OM ou OL-ASSE à 13h ? La Ligue y pense

Dans : Ligue 1, ASSE, OL, OM, PSG.

Afin d'améliorer la compétitivité du football français face aux autres pays européens, la Ligue de Football Professionnel a présenté ce mardi son plan stratégique pour les 5 prochaines années. Parmi les nombreuses mesures prévues par l'instance du foot, l'une risque bien de faire du bruit et de changer les habitudes. En effet, la LFP souhaite que certaines des grandes affiches du championnat de Ligue 1 se jouent le midi ou l'après-midi plutôt que le vendredi soir ou le dimanche soir.

S'inspirant de ce qui se fait en Premier League ou en Italie, la Ligue 1 aimerait avancer à 13h, en plus de 15h et 17h le dimanche, certaines grandes rencontres, notamment pour permettre à des pays en décalage horaire avec la France d'avoir des créneaux de diffusions raisonnables. En Serie A, le récent Inter-Milan AC avait lieu à midi, afin d'être diffusé en Chine en fin d'après-midi, ce marché étant devenu important pour l'Italie.

Reste à connaître l'avis des diffuseurs, ces derniers étant les financiers principaux du football hexagonal. Il n'est pas certain que Canal+ et BeInSports soient favorables à ces horaires qui sur le plan des audiences ne sont pas exceptionnelles en France. La preuve, la LFP avait exigé que le match du dimanche soir débute à 20h45...avant de céder à Canal+ et repositionner le match vedette à 21h.