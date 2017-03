L1 : Nice revient sur le PSG et Monaco, l'ASSE cale

Dans : Ligue 1, OGCN, ASSE, SCO.

Dans le vingt-huitième multiplex de Ligue 1, Nice a recollé aux basques du PSG et de Monaco, l'ASSE a confirmé sa mauvaise période, et Angers s'est donné de l'air.

Ce samedi soir à Dijon, Nice disposait d'une bonne occasion pour mettre la pression sur le leader monégasque. Mais les Aiglons ont dû attendre les vingt dernières minutes pour faire la différence avant de s'imposer grâce à un but de Cyprien (0-1). Avec le premier succès de son histoire au DFCO, l'OGCN revient à égalité de l'ASM et du PSG et prend 15 points d'avance sur l'OL. Dans la course au Top 5, l'ASSE voulait profiter du faux pas de Bordeaux contre l'OL pour revenir, mais dans une rencontre tendue et terminée à 10 contre 10 après les expulsions de Saint-Ruf et de Lemoine, les Verts n'ont pas trouvé la faille (0-0). En enchaînant un troisième match de suite sans victoire, Sainté reste à trois points des Girondins.

Concernant la lutte pour le maintien, Angers a fait la très bonne opération de la soirée. En éteignant un Caen en forme grâce à trois buteurs différents (2-3), le SCO, qui a enchaîné une quatrième victoire de suite, remonte à la neuvième place avec 36 points. Une petite unité devant Guingamp, qui a arraché le match nul contre Montpellier grâce à un but de Briand (1-1). Avec ce nul, le club breton quitte la première partie de tableau, mais reste devant le MHSC. Derrière, Metz concédait le nul contre Rennes dans les dernières secondes de jeu (1-1). Les Grenats restent donc à portée de fusil avec quatre points d'avance sur Dijon, le barragiste, et six sur la zone rouge et Bastia, qui n'a toujours pas gagné en championnat en 2017.