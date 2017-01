L1 : Montpellier s’est fait Bafé par l’OM

Dans : Ligue 1, OM, MHSC.

Bien remis de leurs deux défaites face à Monaco et Lyon, les Marseillais ont facilement pris la mesure de Montpellier pour s’imposer 5-1 avec un triplé tout en efficacité de Bafetimbi Gomis.

L’OM profite de ce large succès qui s’est rapidement dessiné pour prendre la cinquième place en attendant la suite de la 22e journée. D’entrée de jeu, Marseille mettait sa patte sur la rencontre, et grâce à deux services impeccables de Cabella, Gomis faisait la différence (1-0, 4e puis 2-0, 20e). C’est même logiquement que Rolando aggravait la marque, le Portugais marquant de la tête en profitant de la mauvaise sortie de Pionnier, dont il prenait quand même le poing en pleine figure (3-0, 38e).

Après le repos, Montpellier semait le doute face à une formation de Rudi Garcia qui cherchait son second souffle. Boudebouz réduisait le score d’un maitre coup-franc (3-1, 38e) et Evra, titulaire juste après sa signature, souffrait physiquement après un mois sans match. Mais la balance penchait du bon côté pour l’OM, avec un service de Thauvin pour le triplé de Gomis (4-1, 78e), ce qui avait le don de clore le suspense, mais pas le tableau d’affichage, car Thauvin inscrivait le dernier but sur pénalty après une main de Rémy (5-1, 88e). Un festival offensif qui ne fera pas oublier les deux défaites lors des chocs, mais qui a le don de prouver que l’OM sait relever la tête, et sait pour le moment faire la différence dans les matchs plus à sa portée.