L1 : Monaco gagne au Parc OL, le titre se rapproche !

Dans : Ligue 1, OL, Monaco.

Dans le choc des deux clubs français qualifiés en demi-finales des Coupes d'Europe, l'AS Monaco est venu s'imposer à l'Olympique Lyonnais (1-2) pour reprendre sa place de leader.

Redescendu à la deuxième place de la Ligue 1 après la victoire du PSG contre le MHSC samedi, l'ASM devait réagir pour continuer d'aborder la course au titre dans la peau du chassé. Et Monaco se montrait intraitable en première période. Après un début de match équilibré, et des occasions de Mbappé pour l'ASM (13e) et de Memphis pour l'OL (30e), Falcao ouvrait logiquement la marque d'une tête à bout portant sur une remise de Glik faisant suite à un corner de Lemar (0-1 à la 36e). Monaco continuait ensuite de pousser, et c'est Mbappé qui faisait le break, juste avant la pause, d'un tir croisé après une passe en profondeur de Bernardo Silva (0-2 à la 44e).

Mais Lyon revenait des vestiaires avec d'autres intentions. Et sur un corner de Memphis, Tousart relançait totalement la partie d'une tête au second poteau (1-2 à la 51e). Lemar (60e) puis Germain (83e) disposaient d'une balle de match, mais Lopes sauvait les siens. De son côté, l'OL, qui aurait pu obtenir un penalty pour une main de Dirar dans la surface (70e), se montrait dangereux avec Tousart (84e), mais pas suffisamment pour égaliser (1-2). Avec cette septième victoire de suite en L1, l'ASM retrouve la tête du championnat à égalité avec le PSG, mais avec un match en plus à jouer. Et Lyon reste donc au cinquième rang à une unité de Bordeaux, mais avec un match en moins. Tout reste donc encore à faire pour le titre et les places européennes...