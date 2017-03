L1 : Monaco champion face au PSG, une évidence pour Gillet

Dans : Ligue 1, Monaco, PSG, FC Nantes.

Après la lourde défaite de son FC Nantes à Monaco dimanche soir (4-0), Guillaume Gillet s'est pris au jeu des pronostics pour la suite de la Ligue 1.

L'ASM n'en finit plus d’impressionner. Encore en lice dans toutes les compétitions, que ce soit en finale de la Coupe de la Ligue, en quart de la Coupe de France ou en huitième de la Ligue des Champions, le club du Rocher joue plus que jamais le titre en championnat. Seule première avec trois points d'avance sur le PSG et Nice, la troupe de Jardim brille de mille feux avec un collectif parfaitement huilé. Contre Nantes dimanche, l'ASM s'est une nouvelle fois montrée ultra-réaliste en gagnant par quatre buts d'écart. Et ce match fait dire à Guillaume Gillet que les Monégasques ont toutes leurs chances pour remporter le titre face au PSG.

« Devant le but, les Monégasques ne pardonnent pas. Ils sont en pleine confiance, ils réussissent tout ce qu’ils entreprennent, on a pris le tarif maison, c’est le même calvaire pour toutes les équipes. Je trouve Monaco meilleur que le PSG. J’ai rencontré Paris pas mal de fois ces dernières années, ils m’ont moins impressionné. Monaco champion ? J’espère pour la L1, pour le futur de ce Championnat. On connaît la suprématie de Paris depuis des années, ça ferait du bien, un nouveau champion. Ils méritent leur première place jusqu’ici, mais ça va être très serré jusqu’à la fin. Et la Ligue des Champions entre en ligne de compte », a lancé, en zone mixte, le milieu de terrain du FCN, qui espère donc que Monaco sera champion de France à l'issue de cette belle saison.