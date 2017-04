L1 : Lorient tombe de haut, Montpellier voit le bout du tunnel

Dans : Ligue 1, Lorient, MHSC, EAG, Rennes.

Dans le 33e multiplex de la saison en Ligue 1, Montpellier a fait un grand pas vers le maintien, alors que Guingamp et Rennes ont retrouvé la première partie de tableau.

Cette soirée du samedi faisait la part belle à la lutte pour le maintien puisque quatre des sept équipes concernées jouaient. Mais au final, personne n'a fait une bonne opération... Au terme d'un match plein de rebondissements, Metz et Caen se sont quittés sur un nul (2-2), qui fait tout de même l'affaire des Grenats puisqu'ils gardent à distance leur adversaire normand, 16e et au plus mal. Et en perdant sèchement contre un Montpellier pratiquement sauvé (2-0), Lorient est retombé dans ses travers après trois victoires de suite, et notamment un beau succès à Lyon le week-end dernier. À cause de ce revers, le FCL reste barragiste avec ses 31 points.

Concernant les autres matchs du soir, Rennes s'est tranquillement imposé contre Lille grâce à une première mi-temps de toute beauté (2-0). Avec ce succès, le deuxième de l'année 2017, le SRFC repasse dans le Top 10 à la neuvième place avec 43 points. Une unité derrière Guingamp, huitième, qui s'est rapproché, à nouveau, des places européennes en gagnant son septième match sur sept à domicile contre Toulouse (2-1).