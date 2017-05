L1 : Les arbitres inventent et obtiennent un trophée pour Clément Turpin !

Dans : Ligue 1, OM, OL, PSG.

Le 28 avril dernier s'achevait le vote pour les trophées UNFP, lesquels seront remis lundi 15 mai en direct sur BeInSports. Mais une catégorie a posé des problèmes à l'Union nationale des footballeurs professionnels, c'est celle des arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2. Car chaque année, un trophée est offert au meilleur sifflet de Ligue 1 et à celui de Ligue 2. Mais cette année, un troisième prix sera attribué au meilleur arbitre français sur la scène internationale et c'est cette récompense qui a été imposée. En effet, après avoir dépouillé les votes, il est apparu que le meilleur arbitre était Ruddy Buquet, et pas Clément Turpin, considéré comme le n°1 par l'UEFA et la FIFA. Et forcément, cela a toussé du côté de Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage. Résultat, ce dernier est intervenu auprès de l'UNFP afin de créer un nouveaux prix qui ne pouvait évidemment pas échapper à Clément Turpin.

« Après le verdict du vote fin avril, la direction technique de l’arbitrage nous a demandé de trouver une solution pour que Clément Turpin soit récompensé d’une manière ou d’une autre. Le syndicat a accepté de jouer le jeu dans l’intérêt général, l’UNFP aussi. Et il a donc été décidé de créer un nouveau titre, celui de meilleur arbitre français sur la scène internationale », a expliqué Olivier Lamarre, président du Syndicat des arbitres de l’élite. De son côté, Pascal Garibian justifie cette ingérance qu’il n’assume toutefois pas totalement. « Je ne m’immisce pas dans les trophées UNFP mais il est important que le numéro un français aux yeux de l’UEFA et de la Fifa soit reconnu par le football professionnel français », explique le directeur technique de l’arbitrage.