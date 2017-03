L1-L2 : Une minute de silence en hommage à Raymond Kopa

Dans : Ligue 1, Ligue 2.

Premier Ballon d’Or français et mythique joueur offensif du Stade de Reims et du Real Madrid, Raymond Kopa est décédé ce vendredi 3 mars. En son hommage, la LFP a annoncé qu’une minute de silence aurait lieu sur tous les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end.