L'OM n'avait plus de gaz, Metz en profite

Dans : Ligue 1, OM, Metz.

Dure rechute pour l’OM, qui a perdu pied à Metz avec une défaite 1-0 en raison d’un coup-franc de Jouffre en fin de match. Le turn-over de Garcia pose forcément question sur ce match.

Trois jours après la victoire arrachée face à Lyon, Rudi Garcia avait décidé, outre Evra blessé, de se passer de Payet, Sanson, Vainqueur et Gomis. Cela n’empêchait pas Marseille de dominer, mais Didillon veillait au grain devant Sarr (11e) puis Thauvin (18e). Incapable de trouver la solution devant, l’OM restait forcément à portée de fusil de son adversaire du soir.

Les entrées de Gomis et Payet ne bouleversaient pas un match au scénario bloqué, même si sur un centre de la recrue olympienne, Falette négociait mal le ballon et trouvait sa propre barre (78e). Mais le déclic se produisait dans l’autre sens, avec un coup-franc enroulé de Jouffre sur lequel Pelé n’était pas exemplaire (1-0, 83e). Les Marseillais se ruaient sur le but messin, mais le score ne bougeait plus, provoquant cette grosse rechute pas forcément prévue, et qui empêche de mettre la pression sur Lyon au classement. Pour Metz, cette victoire est particulièrement précieuse puisque les Lorrains sortent de la zone rouge pour remonter à la 15e place.