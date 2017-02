L’OM éloigne Rennes et chasse les doutes

Dans : Ligue 1, OM, Rennes.

A l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est imposé face au Stade Rennais (2-0) au Vélodrome ce samedi. Une belle opération pour le club phocéen qui relègue son adversaire du jour à six points au classement.

Pour ceux qui en doutaient, l’Olympique de Marseille peut marquer et gagner sans Bafétimbi Gomis. Privé de son buteur blessé au genou, Rudi Garcia a vu ses hommes dominer le Stade Rennais, même si le premier quart d’heure a dû inquiéter l’entraîneur olympien. Malgré une énorme pression des locaux, en plus des sorties sur blessure d’Amalfitano et Chantôme, l’OM ne concrétisait pas ses occasions. A commencer par Njie qui ratait son lob seul face à Costil, sauvé par sa barre sur une frappe de Payet, puis inspiré sur une nouvelle tentative du Réunionnais.

Vingt minutes très difficiles pour Rennes, passé tout près de l’ouverture du score lorsque Mubele tentait de profiter d’une mauvaise passe en retrait de Sertic, pourtant auteur d’une belle prestation en défense. 0-0 à la pause, un score logique tant l’OM abusait de longs ballons en profondeur sur Njie. On imagine que Garcia a dû rectifier tout ça dans le vestiaire. Car dès l’entame de la deuxième période, les Marseillais se procuraient plusieurs situations chaudes avec de nouvelles tentatives de Payet, de plus en plus en jambes.

Le bijou de Thauvin !

Mais c’est finalement Njie qui ouvrait le score d’une reprise de volée (1-0, 59e), profitant d’un ballon mal repoussé pour surprendre Costil. Et le gardien rennais ne pouvait rien non plus sur la superbe frappe enroulée de Thauvin dans la lucarne (2-0, 64e) ! L’un des plus beaux buts de la saison ! Suffisant pour assommer l’équipe de Christian Gourcuff qui enchaîne un 10e match sans victoire en L1. De son côté, l’OM rejoint provisoirement l’AS Saint-Etienne, cinquième, et se rassure avant le clasico...