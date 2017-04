L'ASSE et Nantes sont mécontents, pas pour les mêmes raisons

Dans : Ligue 1, ASSE, FC Nantes.

Dans ce grand classique de la Ligue 1, l'ASSE et Nantes se sont quittés sur un score de parité (1-1) qui déçoit à la fois les Verts, mais également les Canaris privés d'un penalty à l'ultime minute.

En ce dimanche estival, le Chaudron portait bien son nom au moment où l'ASSE reprenait sa course en L1 après une pause de trois semaines. Mais, les Canaris allaient vite rafraîchir l'ambiance, Nakoulma, servi par Kacaniklic, trompant Ruffier d'un tri croisé qui faisait mouche (0-1, 15e). Les Nantais étaient réellement plutôt inspirés en cette première période, même si Saint-Etienne était à deux doigts d'égaliser, la reprise de la tête de Beric trouvant le poteau de Dupé (28e).

La pause faisait visiblement un bien fou aux Verts, lesquels s'installaient dès la reprise dans le camp nantais. Les énormes occasion stéphanoises se multipliaient, mais Dupé et encore une fois son poteau veillaient au grain. Cependant, à forcer de pousser l'ASSE allait trouver la faille. Sur un centre de Mbengue, Corgnet sautait plus haut que son défenseur et foudroyait de la tête le portier de Nantes (1-1, 70e).

Saint-Etienne ne se contentait pas de cette égalisation et allait essayer de rafler trois points précieux dans la course à l'Europe. Mais, malgré une fin de match assez folle, le score en restait finalement là, l'arbitre oubliant un penalty évident pour Nantes dans les ultimes secondes suite à une faute sur Nakoulma dans la surface. Ce résultat de parité ne faisant l'affaire de personne et surtout pas de l'AS Saint-Etienne, qui ne reprend pas du terrain sur l'OM et Bordeaux. Mais Nantes peut également avoir de gros regrets.