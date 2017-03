Guingamp s'amuse sous la pluie, et met Nancy dans le brouillard

Dans : Ligue 1, EAG, Nancy.

Guingamp a pratiquement assuré son maintien avec une victoire logique sous la pluie battante devant une équipe de Nancy qui n’en finit plus de plonger (1-0). Cela sent très mauvais pour des Lorrains qui n’ont plus de mordant.

Totalement sonnée avant la trêve par sa défaite à domicile face à Lorient dans les dernières secondes, l’AS Nancy n’a pas su réagir ce vendredi à Guingamp, en match avancé de la 31e journée. Le premier tournant de la rencontre avait lieu à la 27e minute, lorsque Diagne faisait un gros tacle spectaculaire sur Briand, et récoltait un carton rouge. En infériorité numérique, les Lorrains se regroupaient et arrivaient à la pause sans trop subir.

Mais après le repos, les combinaisons bretonnes finissaient par fissurer la défense adverse. Et juste après une énorme occasion pour Salibur (58e), c’est Privat qui trouvait la faille d’un tir à ras de terre après une belle offrande de Salibur (1-0, 59e). Un but qui coupait les jambes des Nancéens, incapables de réagir jusqu’au coup de sifflet final, et qui font d’ores et déjà une très mauvaise opération au classement. En effet, le club au Chardon est sûr de rester dans la zone rouge, et peut même voir Bastia et Lorient revenir à son niveau. Pour Guingamp, avec 41 points, c’est le maintien qui est quasiment assuré et cela va permettre à l’En Avant de concentrer sereinement sur son aventure en Coupe de France.