FCGB : Menez a réussi une chose à Bordeaux, frustrer tout le monde !

Dans : Ligue 1, Bordeaux.

Espérant une réussite similaire au come-back d’Hatem Ben Arfa à Nice la saison passée, les Girondins de Bordeaux avaient tenté un drôle de coup l’été dernier en rapatriant Jérémy Menez en France. L’affaire avait tout du bon coup pour un club en manque de leaders offensifs et pour un international français en manque de temps de jeu et à la recherche de confiance. Plus de six mois plus tard, force est de constater que la saison de l’ancien attaquant du Milan AC est ratée, le joueur n’ayant marqué que 3 buts en Ligue 1 depuis le début de l’exercice.

Dans un entretien accordé à BeIN Sports, le nouveau président de Bordeaux, Stéphane Martin, s’est exprimé au sujet du flop de la saison chez les Girondins. « Jérémy Ménez, d'abord je pense que c'était une bonne idée de le recruter, maintenant c'est sûr on ne va pas faire de la langue de bois : les performances ne sont pas au niveau de ce que lui et nous espérions. Tout le monde est frustré. Il a encore un an de contrat et pour l'instant il n'est pas venu toquer à la porte pour partir maintenant, effectivement, je pense que lui aussi réfléchit de son côté et on verra tout ça en fin d'année. Le principe de prendre des risques en essayant de relancer un joueur dont le talent ne fait aucun doute est une bonne idée » a-t-il confié sans langue de bois. Reste à savoir maintenant de quoi sera fait l’avenir du joueur de 29 ans, cette saison ne lui ayant pas franchement permis d’attirer la convoitise de clubs plus huppés.