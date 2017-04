En pétard, l'OL fait exploser Metz

Dans : Ligue 1, OL, Metz.

En déplacement à Metz pour rejouer le match interrompu en décembre dernier, l'Olympique Lyonnais s'est imposé relativement facilement (0-3). L'OL prend une grosse option sur la 4e place.

Trois jours après le nul concédé à Rennes, Lyon avait le désir de revenir de Metz avec trois points, d'autant plus que cela serait une belle réponse à ceux qui avaient lancé des pétards à Lopes, poussant l'arbitre à stopper le match alors que les Lorrains menaient 1 à 0. Tout comme en Bretagne, l'OL prenait le match à son compte mais n'arrivait pas à prendre les devants au score.

Il fallait attendre l'heure de jeu, et un superbe service de Tousart à Lacazette pour voir le meilleur buteur français de Ligue 1 gagner son duel avec Didillon et ouvrir le score (0-1, 59e). Ce but piquait au vif Metz, qui tentait de faire un coup à la rennaise. Mais cette fois l'OL ne craquait pas, et bien au contraire Ferri tuait le suspense suite à une passe décisive de Tolisso (0-2, 86e). Les Lorrains tentaient de réduire le score, mais Lopes faisait une superbe parade sur une frappe de Hein qui prenait le chemin de la lucarne (89e). Toutefois, Lyon en remettait une couche, cette fois Tolisso (0-3, 90+1), le nouvel international marquant là son 7e but de la saison.

Avec cette victoire à Metz, l'OL prend désormais sept longueurs d'avance sur l'Olympique de Marseille dans la course à la 4e place et revient à treize points de Nice.