Cap'tain Perrin sauve les meubles pour l’ASSE face à Metz

Dans : Ligue 1, ASSE, Metz.

Les mauvais résultats continuent pour Saint-Etienne, même s’il a fallu un coup de tête salvateur d’un Loïc Perrin héroïque pour éviter la défaite face à Metz à la dernière seconde (2-2).

Déjà en difficulté lors de leur dernier match à domicile face à Caen, les Stéphanois se mettaient directement dans le dur contre Metz. En raison d’une entame de match d’une mollesse incroyable, les Verts laissaient Sarr armer une frappe rectiligne des 25 mètres, pour tromper Ruffier (0-1, 1e). Aucune réaction au menu, et il fallait encore attendre la deuxième période pour voir une occasion digne de ce nom. Sollicité au cœur de la surface, Béric enchainait parfaitement pour tromper Didillon d’un pointu bien senti (1-1, 53e). Mais alors qu’on pensait l’ASSE capable d’accélérer pour aller chercher la victoire, c’est Metz qui repassait devant, grâce à une reprise de Falette au second poteau (1-2, 68e).

Saint-Etienne ne parvenait pas à revenir au score, et il fallait même un retour miraculeux de Perrin pour empêcher Nguette de marquer le but du 3-1, grâce à un sauvetage in extremis sur sa ligne (90e). Et dans la foulée, sur un ballon aérien de la dernière chance, c’est ce même Perrin qui égalisait de la tête, pour ramener un petit point à son équipe (2-2, 94e). Pas de quoi crier victoire, même si cela évite une nouvelle déconvenue à Geoffroy-Guichard pour les Verts. Pour Metz, ce petit point est presque cruel, alors que les Grenats se voyaient déjà faire une très belle opération au classement.