Battu au bout de l'ennui à Rennes, Montpellier n'est pas encore sauvé

Dans : Ligue 1, Rennes, MHSC.

En déplacement à Rennes ce dimanche après-midi, Montpellier devra attendre pour fêter un maintien qui se laisse décidément désirer, alors que le club compte actuellement 39 points. En effet, les Bretons se sont imposés (1-0).

Dans le ventre mou de la Ligue 1, le Stade Rennais avait à cœur de réapparaître dans le top 10 du classement à l’occasion de la réception du MHSC ce dimanche après-midi. Bien organisés, les joueurs de Christian Gourcuff attaquaient la partie du bon pied, et Mubele était très proche d’ouvrir le score (15e), mais l’attaquant Rennais buttait face à un Pionnier très inspiré en face-à-face, à dix mètres. A la pause, Bretons et Héraultais se quittaient sur un score nul et vierge (0-0) à l’issue d’une première période rythmée mais en manque d’occasion.

En deuxième mi-temps, les occasions n’ont pas été franchement plus nombreuses qu’en première. Il fallait même attendre le dernier quart d’heure pour voir les débats s’exciter. Plus rapide que Pokorny, Mubele était proche d’ouvrir le score (73e) mais Pionnier sortait bien dans ses pieds, sans faire de faute dans la surface. Ce ne fût que partie remise pour le SRFC, qui ouvrait le score cinq minutes plus tard, par l’intermédiaire de Mubele, joueur offensif le plus en vue dans cette rencontre (1-0, 79e).

Malheureux, Congré offre la victoire à Rennes

Fautif, Congré glissait et permettait au buteur breton de se présenter seul face à Pionnier, aux six mètres. La finition, parfaite, ne laissait aucune chance au portier paladin. Les 4 minutes de temps additionnel ne permettront pas au MHSC d’égaliser, malgré l’entrée en jeu de Camara et la pression mise dans la surface bretonne dans les dernières minutes.

Montpellier visera l’assurance de son maintien la semaine prochaine à l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais à la Mosson, tandis que Rennes ira à Caen, qui jouera sa peau en Ligue 1.