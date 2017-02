ASSE-OL : Julien Cazarre détruit tout sur son passage !

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

En plus de ses chroniques pour J+1, Julien Cazarre a également une rubrique pour un site de paris sportifs. Et fidèle à ses habitudes, le trublion du PAF y va de bon coeur lorsqu'il s'agit d'évoquer le derby de dimanche soir entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Les deux villes ont droit à une bonne charge, tandis que Julien Cazarre annonce quand même une victoire de l'OL dans cette rencontre très attendue. Une analyse à évidemment prendre avec humour et surtout pas au premier degré...sous peine de se faire très mal.

« ASSE-OL c’est LE derby, car l’Olympico, le Clasico, c’est de l’arnaque. Un vrai derby c’est quoi ? C’est une vraie ville avec des bourgeois méprisants, Lyon, et une ville ouvrière avec des pouilleux qui sentent la suie, Saint-Etienne. Et ils se détestent alors que les deux sont des ploucs..car la capitale c’est Paris. Mais bon il ne faut pas leur dire, les autres ils parlent de la capitale des Gaules…mais t’es la capitale de rien ! C’est comme la capitale du cassoulet, on s’en fout (…) En plus, les deux équipes sont bien préparées. Lyon a pris une branlée contre l’OM en Coupe net Saint-Etienne contre Auxerre, donc ils sont prêts. Ils ont intérêt à nous faire un bon match dimanche, si c’est pour faire un Rennes-Bordeaux ou un Dijon-Nancy, je ne suis pas d’accord (…) Saint-Etienne c’est quand même pas génial depuis les années 2000 même si ils nous disent « oui mais nous on a dix titres ». Déjà t’es pas obligé de parler comme Bourvil….T’as dix titres, mais c’était avant, maintenant tu galères pour gagner (…) Tu comptes sur Nolan Roux et Hamouma, t’es foutu ! Y’a Beric…mais il joue pas. En face y’a Lacazette. Se demander si Lacazette marquera un but c’est comme se demander s’il y aura une drag-queen à la Gay Pride. Il y aura un but de Lacazette, il n’y a pas le choix, c’est marqué dans les règles de la Ligue ! Lyon va gagner, ils vont encore fourrer Saint-Etienne, même s’il y aura le Chaudron qui va s’éteindre... la bouilloire et la casserole, ce sera terminé. J’annonce donc un but de Lacazette... et de Tolisso, ça se voit que Tolisso déteste Saint-Etienne, à part Benjamin Biolay je vois personne qui déteste plus Saint-Etienne que Tolisso (…) Donc des buts de Lacazette et Tolisso, une victoire de Lyon, ça va passer café crème », annonce Julien Cazarre.