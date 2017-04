ASSE-Nantes : Turpin oublie un penalty, Pierre Ménès allume

Dans : Ligue 1, FC Nantes, ASSE.

Considéré comme l'arbitre français numéro 1, Clément Turpin a oublié de siffler un penalty pour Nantes en toute fin de match, Nakoulma étant balancé en pleine surface stéphanoise sans que le défenseur de l'ASSE ne tente de jouer le ballon. Du côté du FC Nantes, on était évidemment ulcéré de cette non-décision de Monsieur Turpin, l'utilisation récente du vidéo-arbitrage générant désormais de nombreuses polémiques à la moindre boulette des officiels. Sans en faire des tonnes, Pierre Ménès a juste stigmatisé cette erreur de Clément Turpin histoire de voir que personne n'était dupe. « Et le peno sur Nakoulma on en parle ? », a juste fait remarquer le consultant de Canal+ via Twitter.